Roma - scontri tra manifestanti e polizia | studenti verso gli Stati generali della natalità fermati dagli agenti Almeno 4 ferit - due sono poliziotti Fermato un liceale

A Roma ci sono stati scontri fra la polizia e studenti che volevano raggiungere un convegno sulla natalità - A Roma ci sono stati scontri fra la polizia e studenti che volevano raggiungere un convegno sulla natalità - Venerdì a Roma ci sono stati scontri fra la polizia e un gruppo di studenti che manifestavano a favore dei diritti delle donne e che avrebbero voluto raggiungere il convegno “stati generali della Nata ...

“Polizia rideva mentre usava i manganelli”: il racconto di una studentessa dopo gli scontri a Roma - “Polizia rideva mentre usava i manganelli”: il racconto di una studentessa dopo gli scontri a Roma - Cariche al corteo degli studenti che volevano raggiungere gli stati generali della Natalità all'Auditorium della Conciliazione ...

Natalità, Papa Francesco: una madre non deve scegliere tra lavoro e figli - Natalità, Papa Francesco: una madre non deve scegliere tra lavoro e figli - Papa Francesco torna, per il secondo anno consecutivo, agli stati generali della natalità, in corso a Roma, e lancia un monito, all'Italia e all'Europa, sulla necessità di un cambio di passo sulle ...