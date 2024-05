Ucraina - nuova offensiva Russia | attacco per sfondare a Kharkiv

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – Laattacca e apre unafase nella guerra in. Le forze di Mosca lanciato un'di terra peril confine nella regionedi, hanno denunciato fonti ucraine. Il ministero della Difesa a Kiev ha reso noto di aver inviato altre unità militari per rafforzare la difesa e respingere

La Cina "si oppone all'utilizzo della crisi in ucraina per colpire un Paese terzo, spingendo per una nuova Guerra Fredda ". Lo ha detto il presidente Xi Jinping nell'incontro con la stampa all'Eliseo con l'omologo francese Emmanuel Macron. "La Cina, ...

La Cina è contraria «all’utilizzo della crisi in ucraina per colpire un Paese terzo, spingendo per una nuova guerra fredda» . A dirlo il presidente Xi Jinping nell’incontro con la stampa all’Eliseo con l’omologo francese Emmanuel Macron. «La Cina, ...

Le forze di Mosca cercano di rompere la linea di difesa Ucraina La Russia attacca e apre una nuova fase nella guerra in Ucraina . Le forze di Mosca lanciato un' offensiva di terra per sfondare il confine nella regione Ucraina di Kharkiv , hanno ...

Laika al confine con la Russia per la nuova opera “Before it’s too late” - Laika al confine con la Russia per la nuova opera “Before it’s too late” - Oggi venerdì 10 maggio, nella cittadina finalndese di Imatra, al confine con la Russia, è apparsa la nuova opera di Laika dal titolo ... costruire un muro a causa dell’invasione russa in ucraina. “I ...

Da Ue 50 milioni di sostegno finanziario a Macedonia Nord - Da Ue 50 milioni di sostegno finanziario a Macedonia Nord - Lo comunica l'esecutivo comunitario in una nota, specificando che il pacchetto di aiuti serve a sostenere l'economia del Paese balcanico, gravemente colpita dalla recente crisi energetica, innescata ...