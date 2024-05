Esplosione in un garage a Napoli Est | carabinieri sul posto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPoco fa isono intervenuti nel quartiere di Barra in via Cupa Vicinale Bolino, 23 per una forteche sarebbe avvenuta all’interno di un. Si cerca di accertare l’eventuale presenza di vittime. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.