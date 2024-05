Pechino Express - vincono Damiano e Massimiliano Carrara | Il viaggio più bello

Erano i più forti sulla carta e lo hanno dimostrato fino alla fine: Damiano e Massimiliano Carrara, la coppia de I pasticcieri , sono arrivati per primi alla maestosa rocca di Sigiriya, in Sri...

Chi ha vinto "Pechino Express 2024, La Rotta del Dragone"? Il reality show di viaggio in onda su Sky e Now è finito con la proclamazione dei vincitori. In finale erano arrivate tre coppie che si sono sfidate per l'ultima volta. Chi ha vinto ...