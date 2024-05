Galleria di San Mango - completati i lavori di illuminazione moderna

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCompletato l’intervento per il nuovo impianto didellaSerra a Sansul Calore e avviata la progettazione per la messa in sicurezza della strada regionale ex SS 403 “Santa Cristina” con la caratterizzazione della frana. NellaSerra – che misura 820 metri – lungo la bretella di collegamento a Sansul Calore sono state sostituite le lampade obsolete con nuove e moderne a led. L’impianto è alimentato separatamente per tratti di tunnel di lunghezza non superiori a 100 metri, garantendo in tal modo l’anche in concomitanza di danneggiamento dell’impianto elettrico. L’impianto diinterna èregolato tramite modulo regolatore di tensione. Realizzata anche ...