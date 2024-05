Francesca Del Taglia - la verità su Eugenio Colombo | Ci abbiamo riprovat - ma…

Francesca Del Taglia on Eugenio Colombo: "He did some serious things" - Francesca Del taglia on eugenio Colombo: "He did some serious things" - Francesca Del taglia rivela che il matrimonio con eugenio Colombo è finito perché lui "ha fatto delle cose gravi".

Francesca Del Taglia su Eugenio Colombo: "Ha fatto delle cose gravi" - Francesca Del taglia su eugenio Colombo: "Ha fatto delle cose gravi" - Ospite di Casa Sdl, Francesca Del taglia ha parlato della separazione da eugenio Colombo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, senza giri di parole, ha dichiarato che il padre dei suoi due figli “ha ...

Francesca Del Taglia: intervista assurda! Accuse (gravi) a Eugenio - Francesca Del taglia: intervista assurda! Accuse (gravi) a eugenio - Ospite di Casa SDL, Francesca Del taglia fa rivelazioni assurde sulla fine del suo rapporto con eugenio. La nuova storia Tutto a gonfie vele, ma gatta ci ...