Terremoto Campi Flegrei - lunga e forte scossa avvertita dalla popolazione

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 maggio 2024 - Unadiè stata registrata nella zona deialle 13:25 di oggi. Il sisma è stato segnalato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv. Ladella zona collinare di Napoli ha avvertito lache si è prota per vari secondi. Al momento non si conoscono nè la magnitudo nè l'epicentro. Notizia in aggiornamento