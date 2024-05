Stavo per svenire - la febbre non fa sconti a Musetti | si ritira dopo il primo set agli Internazionali

(Di venerdì 10 maggio 2024) «Mi dispiace molto, ho provato con tutte le mie poche forze. Ieri ho cancellato gli allenamenti perché sono stato tutto il giorno cone un virus intestinale che non mi ha permesso di arrivare preparato al match. Ho provato ad entrare in campo con quello che avevo, anche il caldo e le condizioni non mi hanno aiutato. Non avevo energie, ha avuto quasi una sensazione di svenimento ed ero molto...

