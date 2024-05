Scusa - ma come ti permetti? Federica Panicucc - furia a Mattino Cinque

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 maggio 2024)i furiosa anella puntata del 10 maggio. Si stava parlando di un argomento molto delicato, quando all’improvviso si è accorta di un episodio per lei sconvolgente. Non ci ha visto più e ha iniziato ad arrabbiarsi notevolmente perché non si aspettava un atteggiamento simile da un suo ospite, che aveva invitato durante la trasmissione. Dunque,i si stava soffermando su un fatto che ha tenuto tutti sull’attenti per mesi, quando si è mostrata furiosa nel corso di. Stava parlando con un’altra persona, quando l’ospite si è reso protagonista di un comportamento inadeguato. E lei non ci ha pensato due volte e lo ha redarguito pesantemente in diretta televisiva. Leggi anche: “Svelo una cosa su ...