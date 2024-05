Il generale Mahamat Déby Itno proclamato vincitore delle presidenziali in Ciad - Il generale mahamat Déby Itno proclamato vincitore delle presidenziali in Ciad - Il generale mahamat Déby Itno è stato proclamato vincitore delle elezioni presidenziali del 6 maggio, tre anni dopo aver assunto il potere a capo di una giunta militare. Leggi ...

Presidenziali. Ciad, vittoria scontata del generale Deby Itno con il 61% dei voti - Presidenziali. Ciad, vittoria scontata del generale Deby Itno con il 61% dei voti - Battuto il primo ministro Masra che si era, a sua volta, proclamato vincitore. I militari sparano in aria con armi automatiche nella capitale N'Djamena ...

Il capo della giunta militare del Ciad ha vinto le elezioni presidenziali, come previsto - Il capo della giunta militare del Ciad ha vinto le elezioni presidenziali, come previsto - Dopo avere escluso dalle liste elettorali i suoi oppositori più importanti, mahamat Idriss Déby ha sconfitto il primo ministro Succès Masra, consolidando il potere ottenuto in modo incostituzionale ne ...