Ragazzo di 30 anni precipita dal ponte Garibaldi e muore

Costantin Antonie, il ragazzo morto incastrato in un cassonetto in provincia di Bergamo il 6 maggio scorso, sarà riportato in Romania, suo paese di origine. Prima, però, è stata Disposta l'autopsia.Continua a leggere

Cinque feriti nel corteo contro gli Stati Generali della Natalità - "Provando ad arrivare vicino all'Auditorium della Conciliazione - dove si sta svolgendo il convegno - è partita una carica da parte della polizia che ha fermato un ragazzo di 16 anni. Al momento non ...

"Polizia rideva mentre usava i manganelli": il racconto di una studentessa dopo gli scontri a Roma - Cariche al corteo degli studenti che volevano raggiungere gli Stati Generali della Natalità all'Auditorium della Conciliazione ...

Rapina violenta in pizzeria: catturati 4 ragazzini - I controlli periodici e la perquisizione in alcune comunità cittadine per minori non accompagnati hanno consentito alla Squadra mobile di individuare altri due ragazzi, nati in Tunisia d 17 e anni, e ...