Bankitalia -mutui in calo | tassi a 4,21%

(Di venerdì 10 maggio 2024) 13.42 Scende ancora il costo di un mutuo in Italia. Idi interesse sui prestiti erogati a marzo alle famiglie per l'acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (tasso annuale effettivo globale, taeg) si sono collocati al 4,21% (dal 4,31% di febbraio). Lo rende notonelle serie "Banche e moneta". Il taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo si e' collocato al 10,61% (10,59 nel mese precedente).passivi sul complesso dei depositi sono stati pari all'1,04%

