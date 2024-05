Droga - arrestato il cappellano del carcere di Velletri E’ stato parroco a Latina

(Di venerdì 10 maggio 2024) Clamoroso caso diquello che ha coinvolto ildeldi. Si tratta di undi 63 anni dell’Istituto Salesiano di Genzano, che èper aver introdottonell’istituto penitenziario. Don Maurizio, noto per il suo impegno nel volontariato, ètrovato in possesso di quasi un chilo di marijuana e cinquanta grammi di cocaina, oltre a due smartphone nascosti tra gli oggetti personali destinati ai detenuti. Dettagli dell’operazione Durante un controllo di routine, la polizia penitenziaria ha scoperto laaccuratamente occultata nel pacco del, destinato ai detenuti. La successiva perquisizione dell’appartamento ...

