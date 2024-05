Italia spaccata tra temporali e caldo estivo MeteoGiuliacci | il giorno del ribaltone

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sabato e domenica caratterizzati da cieli sereni e temperature miti in quasi tutta, la situazione del meteo è destinata a cambiare rapidamente. Questo a causa di uno degli "scambi meridiani" tipici della primavera, fanno sapere gli esperti del sito. Infatti la settimana che inizia lunedì 13 maggio "vedrà un nuovo ciclone avvicinarsi alla nostra penisola portando così una nuova fase di maltempo", si legge nel sito. Le correnti atlantiche in ingresso dalla cosiddetta porta del Rodano causerà "fenomeni piovosi esulle regioni settentrionaline. Questo succederà nelle giornate di martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 maggio", avverte Elena Rava che mette in guardia sul "rischio di fenomeni estremi come trombe d'aria e grandine". Ma dove si farà sentire questo vortice ...