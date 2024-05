Ivass -' le polizze parametriche per non aspettare la perizia'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Non doveri tempi dellae poter così ricevere, in tempi più veloci, l'indennizzo. Uno scenario che piacerebbe a molti assicurati e che le, legate cioè a dei parametri o indicatori, sono in grado di fornire e che potrebbero essere estese a tutti i settori non solo a quello agricolo, sottolinea l', l'autorià di vigilanza sulle assicurazioni. Nate infatti negli anni '90 per coprire eventi catastrofali, nel nostro Paese si sono sviluppate per offrire coperture destinate alle aziende agricole in caso di eventi climatici particolarmente avversi. Ora, come è emerso nel corso di un seminario organizzato a Roma,con l'utilizzo di tecniche digitali avanzate, tra cui blockchain e Ia, potrebbe portare vantaggi sia all'assicurato sia alla compagnia assicurativa limitando i ...