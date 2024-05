Referendum | Magi - ‘che fine ha fatto piattaforme per firme digital - governo spieghi’

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “IlMeloni da una parte ci dice di voler rafforzare l’espressione diretta della volontà dei cittadini nell?esprimere direttamente il Capo del, dall?altra parte però non realizza una piattaformae prevista per legge per consentire ai cittadini di promuoveree leggi d?iniziativa popolare, cioè quello strumento che la Costituzione prevede per espressione diretta della volontà dei cittadini. Ilha paura che in questo Paese si renda finalmente semplificata la possibilità di raccoltaper i??. Lo ha detto durante lo svolgimento di interpellanze urgenti in Aula alla Camera dei deputati Riccardo, segretario di +Europa. ?Questo Parlamento ha approvato due leggi, nel 2020 ...

Franco Carraro , ex presid ente della Figc e non solo, ha parlato al Corriere della Sera dell’idea del Governo di mettere un organo di controllo nel calcio Franco Carraro è stato presid ente della Figc, della Lega calcio e del Coni, oltre che politico ...

“Non so quale sia l’idea di questo Governo ma il calcio è gestito da professionisti, non dalla politica. Questa insistente e pervicace volontà di legiferare sul calcio, e non facendo un dibattito o una riforma ma infilando cose in altri ...

Referendum: Magi, 'che fine ha fatto piattaforme per firme digitali, governo spieghi' - Referendum: Magi, 'che fine ha fatto piattaforme per firme digitali, governo spieghi' - Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Il governo Meloni da una parte ci dice di voler rafforzare l'espressione diretta della volontà dei cittadini nell’esprimere direttamente il Capo del governo, dall’altra ...

"La siccità per fortuna ha colpito il Sud e la Sicilia", la gaffe di Lollobrigida scatena un putiferio: "Si dimetta" - "La siccità per fortuna ha colpito il Sud e la Sicilia", la gaffe di Lollobrigida scatena un putiferio: "Si dimetta" - Le parole del ministro dell'Agricoltura, pronunciate durante il question time, danno la stura alle opposizioni per attaccare sia il governo nazionale sia quello regionale sulla gestione della crisi id ...

Emiliano in Antimafia, D’Attis (FI): “Grave quanto accaduto in Puglia. Toti Fatti da accertare, le dimissioni deve valutarle lui” - Emiliano in Antimafia, D’Attis (FI): “Grave quanto accaduto in Puglia. Toti Fatti da accertare, le dimissioni deve valutarle lui” - “Il fatto che un presidente ammetta di essere andato a casa dei boss a dire ‘mi raccomando guarda che qua è roba mia’, non so quanto la valutate. Io penso sia grave. I fatti di Toti sono da accertare.