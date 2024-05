David Gilmour al Circo Massimo per anteprima tour mondiale - l’annuncio di Onorato

(Di venerdì 10 maggio 2024) Biglietti in vendita esclusiva da mercoledì 15 maggio. L'assessore ai Grandi Eventi: "E' l’unica tappa in Europa continentale, è davvero un orgoglio" “Con grande soddisfazione annunciamo lo show dialper l’del suo, con sei date - 27, 28, 29 settembre e 1, 2 e 3 ottobre 2024

David Gilmour tour 2024. Sei date romane per presentare “Luck and Strange” - david gilmour tour 2024. Sei date romane per presentare “Luck and Strange” - A distanza di circa nove anni, david gilmour torna con “Luck and Strange”. Annunciate 6 date romane per presentarlo ...

David Gilmour, al Circo Massimo l'anteprima del tour mondiale dell'ex chitarrista dei Pink Floyd: «Sarà la sua unica tappa in Europa» - david gilmour, al Circo Massimo l'anteprima del tour mondiale dell'ex chitarrista dei Pink Floyd: «Sarà la sua unica tappa in Europa» - Roma si prepara all'arrivo di david gilmour, l'ex chitarrista dei Pink Floyd che si esibirà al Circo Massimo il 27, 28, 29 settembre. Per poi continuare il 1, 2, 3 ...

David Gilmour, a Roma l'anteprima mondiale del tour: quando e dove comprare i biglietti - david gilmour, a Roma l'anteprima mondiale del tour: quando e dove comprare i biglietti - david gilmour ha annunciato oggi i suoi primi spettacoli dal vivo in Italia dopo otto anni, a sostegno del suo nuovo album Luck and Strange in uscita il 6 settembre per Sony Music. I concerti saranno ...