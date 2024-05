Iss - in Italia 19% bambini in sovrappeso e 10% obesi

Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia , i bambini e le bambine di 8-9 anni in sovrappeso sono il 19% e con obesi tà il 9,8%, inclusi bambine e bambini con obesi tà grave che rappresentano il 2,6%. Sono i dati relativi al 2023 elaborati da ...

Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia , i bambini e le bambine di 8-9 anni in sovrappeso sono il 19% e con obesi tà il 9,8%, inclusi bambine e bambini con obesi tà grave che rappresentano il 2,6%. Sono i dati relativi al 2023 elaborati da ...

Di seguito il comunicato: sono più di 100mila, in Italia, i bambini con uno o entrambi i genitori detenuti in carcere. Una condizione che riguarda moltissimi minori anche nel capoluogo e in tutta la provincia di Foggia. Una situazione complessa, ...