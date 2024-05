Lo ha avvisato lei? | Emiliano all' Antimafia? Il botta e risposta che lo inchioda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Sono a completa disposizione della procura di Bari nel caso dovesse rendersi necessario un qualsiasi ulteriore approfondimento rispetto a quanto fin qui accertato".tra il presidente della Regione Puglia Michele, parlando in audizione davanti alla Commissione parlamentarereplicando alla domanda della presidente della Commissione Chiara Colosimo sulla vicenda, riportata da notizie di stampa, della presunta fuga di notizie sull'arresto dell'ex assessore regionale Alfonso Pisicchio. "La domanda - aveva precisato Colosimo - è per sgombrare il campo da altri dubbi: da fonti aperte si apprende che prima della misura a carico di Pisicchio lo avrebbedi indagini a suo carico, invitandolo alle dimissioni; non posso non chiederle se corrisponde a vero, se e come è ...