Bridgerton 3 parla di segreti - cambiamenti e vulnerabilità | ecco il libro a cui è ispirata

(Di venerdì 10 maggio 2024) Milano, 10 maggio –, la serie cult di Netflix è stata presentata ieri a Milano, in occasione dell’uscita della terza stagione il 16 maggio. L'attrice irlandese Nicola Coughlan, protagonista dei nuovi episodi nei panni di Penelope Featherington, ha dichiarato che un tema centrale della stagione sarà la, attraverso un’esplorazione del suo personaggio e del rapporto con Colin, uno degli ottoda cui prende il nome la serie, interpretato da Luke Newton. Tratta dai bestseller di Julia Quinn, la serie “made in Shondaland” è ambientata nel mondo aristocratico della società londinese della Regency Era, nel secondo decennio dell’800. La terza stagione è basata sul“Romancing Mister” (tradotto in italiano “Un uomo da conquistare”, pubblicato da Mondadori), ...

Bridgerton 4: Nicola Coughlan conferma che Penelope e Colin appariranno nella prossima stagione - bridgerton 4: Nicola Coughlan conferma che Penelope e Colin appariranno nella prossima stagione - Penelope e Colin, dopo gli episodi in arrivo su Netflix la prossima settimana, saranno coinvolti anche nella stagione 4 di bridgerton ...

Luke Newton: «Sono un gentiluomo come il mio Colin di Bridgerton - Luke Newton: «Sono un gentiluomo come il mio Colin di bridgerton - Per tutti è già «il pirata», lui si definisce empatico e non sa come reagirà all'ondata di popolarità che sta per travolgerlo. Vi presentiamo il nuovo protagonista di bridgerton ...

Torna Bridgerton, la serie cult scopre la vulnerabilità: la scena sexy della prima volta di Penelope - Torna bridgerton, la serie cult scopre la vulnerabilità: la scena sexy della prima volta di Penelope - E' sicuramente tra i ritorni più attesi. Non solo balli, fiori, costumi e parrucche: alla terza stagione bridgerton, la serie cult di Netflix, scopre la vulnerabilità. Parola di Nicola Coughlan, ...