Orban | l’Ungheria vede la Cina come il pilastro del mondo multipolare

La nostra recensione di Una spiegazione per tutto , opera terza dell’ungherese Gábor Reisz, vincitrice del premio Orizzonti a Venezia 80: sembra essere un racconto di stampo politico, in parte lo è, ma il suo cuore batte nel racconto di formazione ...

Orban sceglie il nucleare cinese nel 'partenariato della nuova era' - Mentre Orban ha risposto esaltando 'le iniziative di pace' di Pechino mentre l'Ungheria si trova sola in 'un'Europa che sta dalla parte della guerra'. La citazione su Hong Kong - in particolare - è ...

L'ospite speciale Ahmadinejad in Ungheria, noto per le sue posizioni antisemite - Mercoledì Szijjártó ha anche dichiarato che l'Ungheria non parteciperà al piano a lungo termine della Nato per aiutare l'Ucraina a difendersi, definendola una missione 'folle': più folle di ospitare ...