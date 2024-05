Nuovo concorso Inps - quali sono i requisiti e le prove da sostenere | scadenza domanda il 13 Maggio

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 maggio 2024) Uscito ilbando didell’: aperto per le posizioni dirigenziali all’interno dell’ente previdenziale italiano. Come partecipare aldell’(credits @Ragusa News) – Ilcorrieredellacitta.comTutto pronto per ildell’, con le domande per partecipare alla prova concorsuale che scadranno nella giornata di lunedì 132024. La prova permetterà di assumerepersonale all’interno dell’ente previdenziale italiano, in figure che avranno ruoli dirigenziali e contratti a tempo indeterminati. Tanti i ragazzi intenzionati a partecipare alla fase concorsuale, ma anche tante persone che probabilmente inoltreranno lanegli ultimi giorni a disposizione. Ecco come bisogna ...