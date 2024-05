(Di venerdì 10 maggio 2024) Le parole di Francesco, ex calciatore e attuale allenatore delUnder 18, sulla sfida dei rossoblùilFrancesco, ex calciatore e attuale allenatore delUnder 18, ha parlato a Radiolina della sfida dei rossoblùil. LE PAROLE – «Aquando giocavo abbiamo sempre lottato per salvarci. Sono dei momenti particolari,

Pisano carica il Cagliari: «Può fare un’altra IMPRESA a San Siro contro il Milan, ecco COME» - pisano carica il cagliari: «Può fare un’altra IMPRESA a San Siro contro il Milan, ecco COME» - Le parole di Francesco pisano, ex calciatore e attuale allenatore del cagliari Under 18, sulla sfida dei rossoblù contro il Milan Francesco pisano, ex calciatore e attuale allenatore del cagliari Unde ...

Nuoro, primo intervento all’ospedale San Francesco per il trattamento delle sincopi - Nuoro, primo intervento all’ospedale San Francesco per il trattamento delle sincopi - Nuoro Missione compiuta: il primo intervento di cardioneuroablazione per le sincopi neuromediate eseguito all’ ospedale San Francesco è andato bene. La paziente sottoposta a questa innovativa procedur ...

Serie C Unica, domenica Sennori e Torres tornano in campo per Gara 2 - Serie C Unica, domenica Sennori e Torres tornano in campo per Gara 2 - La finale di Serie C Unica di basket maschile è pronta a vivere il suo secondo atto. Domenica (ore 19) al palasport di Sorso, Innovyou Sennori e Sef Torres si ritrovano faccia a faccia per Gara 2.