Soldati francesi in Ucraina - scatta l’allarme | poi spunta la verità

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 10 maggio 2024) “inviati in”,: poifuori ladi come stanno le cose Nell’epoca dei social è molto facile “abboccare” ad una notizia che può sembrare vera. Allo stesso tempo, però, una notizia del genere può provocare un allarme non indifferente. Soprattutto se l’argomento in questione è il conflitto che, da più di due anni, si sta verificando in. Non solo: soprattutto se si rischia di peggiorare il rapporto che c’è tra l’Unione Europea e la stessa Russia. Nelle ultime ore, infatti, era apparsa una notizia riguardante i: gli stessi che sarebbero stati inviati nel Paese di Volodymyr Zelensky.inviati in ...