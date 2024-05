Milano - flash mob della Uil contro le morti sul lavoro | 172 bare davanti al Teatro alla Scala e al Comune

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 maggio 2024 –ale aldisono state posizionate 172, per ricordare isulche la Lombardia ha registrato nel 2023 e i 41 del primo trimestre dell'anno, e per sollecitare la politica e il governo a mettere in campo tutti i provvedimenti necessari a rafforzar la prevenzione. Almob in piazza,al, hanno partecipato tra gli altri il segretario generaleUil Lombardia Enrico Vizza, il sindaco diGiuseppe Sala, il presidente dell'Ital Uil Nazionale Giuliano Zignani e il segretario generale Uil ...