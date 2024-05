Processo Keu - 60 richieste di parte civile C’è anche la ditta Le Rose

(Di venerdì 10 maggio 2024) Firenze, 10 maggio 2024 – Sta per prendere il via uno dei processi più importanti degli ultimi anni in Toscana, quello che punta a far luce sulla vicenda Keu, gli scarti dei rifiuti conciari di Santa Croce sull'Arno, affidati ad aziende reputate collegate alle cosche di 'ndrangheta e finiti sotto la strada regionale 429 e in altri cantieri edili in Toscana.la società Leha chiesto di costituirsiinsieme a una sessantina tra persone fisiche ed enti. Il gup Gianluca Mancuso deciderà nella prossima udienza del 7 giugno se ammettere alle presunte parti offese e danneggiate che sono intenzionate a chiedere il risarcimento dei danni. L'azienda Lerisultatra le sei aziende a cui la procura di Firenze contesta la responsabilità ...

Bologna, 6 marzo 2024 – parte oggi il Processo , davanti alla Corte d’Assise, all’ex medico oculista della Virtus Bologna, Giampaolo Amato . Un Processo molto sentito in città perché Amato è un personaggio molto noto in città. Il medico 64enne è ...

Cassino – Sandro Di Carlo quando il 27 maggio dello scorso anno uccise la 34enne domenicana Yrelis Pena Santana non era capace di intendere e di volere. Per questo motivo è necessario lo svolgimento di una perizia psichiatrica collegiale. E’ ...

Il pesce imposto dai boss ai ristoratori di Mondello e Sferracvallo: via al processo per 14 imputati - Il pesce imposto dai boss ai ristoratori di Mondello e Sferracvallo: via al processo per 14 imputati - Si apre l'udienza preliminare per le persone coinvolte nell'inchiesta "Metus" dei carabinieri, compreso il boss Michele Micalizzi, genero dello storico capomafia Rosario Riccobono eliminato negli anni ...

Un laboratorio di fumetto con il GSSI per celebrare le Donne nella Matematica - Un laboratorio di fumetto con il GSSI per celebrare le Donne nella Matematica - «Il processo creativo che si mette in moto quando si disegna una storia a fumetti non è poi tanto diverso da quello che usano tutti i giorni scienziati e scienziate – spiegano le organizzatrici – ...

Carta d'Identità Elettronica, nuovi open day a Maggio 2024 per averla velocemente: dove - Carta d'Identità Elettronica, nuovi open day a Maggio 2024 per averla velocemente: dove - Tornano gli open day perla Carta d’Identità Elettronica, che hanno l’obiettivo di consentire ai cittadini italiani di velocizzare il processo di richiesta di quello che è il principale documento di ...