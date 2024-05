LIVE Darderi-Navone 6-3 1-0 - ATP Roma 2024 in DIRETTA | azzurro avanti di un set con una serie di 5 game consecutivi

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-ATMANE DALLE 11.00 LADI COBOLLI-KORDA (3° MATCH DALLE 11.00) LADI FOGNINI-FRITZ (4° MATCH DALLE 11.00) LADI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA DELLE 20.30 30-30 Doppio fallo di, è il secondo. 30-15 Si apre il campo col drittoper poi chiudere sopra la rete. 15-15 GRAN PUNTO!tiene in difesa da quattro metri fuori, ribalta lo scambio con il back di rovescio e chiude di dritto! 15-0 Sbagliadopo aver però comandato lo scambio da fondo. 1-0, si porta a casa ilcon ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ATMANE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KORDA (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-FRITZ (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ATMANE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KORDA (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-FRITZ (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA ...

Inter-Sassuolo Femminile è la nona partita nerazzurra della 2ª fase della Serie A Femminile . Dopo la spiacevole sconfitta in trasferta contro la Roma, l’Inter Women torna in campo per l’ultima volta in stagione per affrontare le neroverdi, sotto di ...

Serie B, oggi l’ultima giornata. Segui tutti i risultati live - Serie B, oggi l’ultima giornata. Segui tutti i risultati live - C'è da assegnare soprattutto il secondo posto che vale la serie A diretta (se la vedono Como e Venezia). In zona retrocessione una tra Bari, Ascoli, Ternana e Spezia può retrocedere direttamente.

Corruzione in Liguria, oggi l'interrogatorio di garanzia per Toti. Telenord in diretta dalle 13.45 - Corruzione in Liguria, oggi l'interrogatorio di garanzia per Toti. Telenord in diretta dalle 13.45 - Insieme al gip Paola Faggioni probabilmente anche un pm: possibile che il governatore decida di non rispondere ...

Formula E, l'E-Prix di Berlino in diretta su Mediaset - Formula E, l'E-Prix di Berlino in diretta su Mediaset - Sabato 11 e domenica 12 maggio, dalle ore 15.00, in diretta - in esclusiva ... In streaming, spazio a Sportmediaset.it, che trasmette live l’intero programma, dalle prove libere alle qualifiche, fino ...