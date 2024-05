Martufello e Simeoli nell’ultima commedia di Pingitore mettono alla berlina la cialtroneria italiana

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nel panorama dei commediografi italiani PierFrancesco “Ninni”si conferma un 90enne parecchio promettente. E il termine non deve suonare paradossale. Archiviata, infatti, la straordinaria e irripetibile epopea del Bagaglino, la poliedrica e prolifica firma di tanti successi di cinema, teatro e tv, ha sfoderato una nuova scintillante: “I due cialtroni”.e Marcosono i due irresistibili mattatori di una vicenda che evoca la tradizione dei plot anglosassoniNeil Simon, con divagazioni sulle italiche (e per certi versi esilaranti) meschinerie. “I due cialtroni”, in scena fino a domenica 11 maggioSala Umberto di Roma e dprossima stagione in tournee in tutta Italia, non è solo unastrapparisate, ...

