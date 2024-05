Taxi - nuove licenze a Roma | quando usciranno i bandi

(Di venerdì 10 maggio 2024) Mille, più 500 stagionali: è quanto prevede il bando del Comune diche dovrebbe essere pubblicato a giugno, e i vincitori proclamati a luglio. "Un incremento anche inferiore al 20 per cento che il governo ha deciso di concedere “ ha dichiarato il sindaco diRoberto Gualtieri . Chi vuole il permesso dovrà non solo fare due prove (una orale e una scritta), ma anche versare tra i 65mila e i 70mila euro. “Siamo disponibili a concederle a un valore congruo di mercato, quindi a titolo oneroso per avere un ricavato che consenta di ricompensare la categoria e, in parte, l’amministrazione per le spese che dovrà sostenere”.

Più autorizzazioni e più vetture in circolazione. Maggiore facilità per gli utenti di trovare un Taxi o un Ncc grazie alle app. A regime, poi, per la clientela minori attese e,...

Milano , 19 aprile 2024 – Via libera del Tar al bando del Comune di Milano per 450 licenze Taxi . Venerdì il collegio presieduto da Marco Bignami ha respinto la richiesta delle associazioni di categoria di sospendere gli atti del Comune sul ...

Milano, 23 aprile 2024 – Stop al ricorso delle associazioni e via libera a 450 Nuove licenze per i taxi a Milano, i consorzi puntualizzano la loro posizione sulla sentenza del Tar. "Francamente stupisce aver letto di 'vittoria' del Comune di ...

