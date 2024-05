Italy should have new envoy to Russia 'by mid- June' - Italy should have new envoy to russia 'by mid- June' - russia should accept by "mid-June" diplomat Cecilia Piccioni's credentials as Italy's new ambassador to the country, foreign minister Antonio Tajani said on Friday. "In mid-June we will have a new ...

La Russia ritira i soldati dall'Armenia, l'annuncio di Putin dopo le vittorie dell'Azerbaijan - Putin annuncia il ritiro delle truppe russe dall'Armenia dopo la sconfitta del Paese nella guerra per il Nagorno Karabakh ...

Putin snobbato al suo quinto mandato: l'Occidente rifiuta l'invito dello zar, ma alla cerimonia erano presenti 6 Paesi Ue (e non solo) - Da settimane le truppe ucraine, a corto di uomini e munizioni, sono in ritirata nelle campagne che circondano Avdiivka, consolidando di fatto il dominio russo del villaggio strategico del Donbass ...