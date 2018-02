Milano - ecco come sarà il parco dell'Innovazione nell'area Expo : L'area Expo di Milano è pronta a vivere una seconda vita grazie ad un progetto che trasformerà il milione di metri quadrati dell'intera zona in un parco dell'Innovazione ad alta densità di tecnologia .

Ecco Lorenzo - l’eroe della metro di Milano : “Ho pensato : ho un minuto - posso farcela” : Ecco Lorenzo, l’eroe della metro di Milano: “Ho pensato: ho un minuto, posso farcela” E’ uno studente di 18 anni colui che si è gettato sui binari per salvare il bimbo caduto dalla banchina. Il sindaco Sala lo ha cercato per incontrarlo Continua a leggere L'articolo Ecco Lorenzo, l’eroe della metro di Milano: “Ho pensato: ho un minuto, posso farcela” sembra essere il primo su NewsGo.

Milano. Tasi e IMU per il 2018 : ecco le nuove tariffe per il 2018 : Con 25 voti a favore e 7 contrari il Consiglio comunale di Milano ha approvato i livelli tariffari di Tasi ed

Milano - paura alla stazione della metro : bimbo di 2 anni si lancia sui binari. Ecco come lo salvano : paura alla stazione della metropolitana di Repubblica, a Milano, dove alle 15 un bambino senegalese di due anni si è lanciato sui binari ed è stato salvato dall’intervento di un passeggero che ha assistito alla scena dalla banchina. Fondamentale è stato anche l’intervento di un agente di stazione dell’Atm – l’azienda milanese dei trasporti -, che avendo visto il bambino cadere ha immediatamente bloccato l’arrivo del treno attivando un ...

Milano. Ecco il piano tariffario per il 2018 della tassa sui rifiuti : Con 26 voti a favore e 6 contrari, il Consiglio comunale di Milano ha approvato il piano tariffario per il

Milano. Nomine Enti : ecco il bando comunale : Il Comune di Milano ha aperto un bando per la presentazione delle candidature per le Nomine e le designazioni dei

GIUCAS CASELLA E MARCO FERRI / Denunciati alla Procura di Milano - ecco perché (Isola dei famosi 2018) : GIUCAS CASELLA e MARCO FERRI dell'Isola dei famosi 2018 sono stati Denunciati alla Procura della Repubblica di Milano da un'associazione animalista. ecco i motivi...(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 10:39:00 GMT)

Milano - Regionali : dai Radicali agli ex leghisti - ecco le liste «dimezzate» : Correranno tutti e sette. Alle Regionali del 4 marzo ci saranno i nomi dei candidati presidenti Attilio Fontana , centrodestra, , Giorgio Gori , centrosinistra, , Diario Violi di M5S, Onorio Rosati ...

Frida Kahlo incanta Milano al Museo delle Culture. Ecco tutti i segreti della mostra : Ha aperto il 1 febbraio e chiuderà il prossimo 3 giugno la mostra “Frida Kahlo. Oltre il mito” presso il MUDEC – Museo delle Culture di Milano. Ben quattro mesi dedicati a oltre cento opere suddivise tra una cinquantina di dipinti, disegni e fotografie della pittrice messicana con la particolarità di essere esposte in Italia per la prima volta. Il progetto impegnativo è stato possibile anche – ma non solo – attraverso il lavoro pluriennale di ...

Il Miracolo di San Biagio : ecco perché a Milano si mangia il panettone : Il nome di San Biagio è legato all’usanza milanese di mangiare il panettone. E’ tradizione che il 3 febbraio, giorno della festa, si mangi il panettone avanzato dalle feste natalizie. Ma da dove deriva quest’usanza? Secondo molti da una leggenda popolare che narra di una donna la quale, poco prima di Natale, si recò da un certo frate Desiderio per far benedire il panettone da lei preparato per la famiglia. Il frate rispose di lasciargli il dolce ...

Ema ad Amsterdam - nella lettera “di garanzia” le promesse (non mantenute) dell’Olanda. Ecco perché Milano spera : Dove il dossier non bastava arrivava una lettera di garanzia di due ministri del governo olandese. Inviata un mese dopo la candidatura di Amsterdam ai segretari segretari d?i? Consiglio e? ?Commissione europea. Per quale motivo? Per garantire quel che oggi non appare più scontato: che l’Olanda avesse le carte in regola per ospitare la sede dell’Agenzia europea del Farmaco, quella famosa “Ema” in fuga da Londra causa Brexit aggiudicata ai ...

Milano - ecco perché la buona giustizia aiuta investimenti - lavoro - sviluppo : Una giustizia efficace e tempestiva fa crescere gli investimenti e rafforza l'economia. Lo sostengono da tempo tutti quegli imprenditori convinti che la legalità sia, oltre che un valore morale, un cardine essenziale della competitività.E lo dicono, da qualche tempo, anche parecchi magistrati. Come Marina Tavassi, presidente della Corte d'Appello di Milano: "Il funzionamento della giustizia rappresenta uno dei parametri di ...