Gol Petagna | l’attaccante dell’Atalanta si sblocca VIDEO

Petagna affronta il Milan : “esultanza in caso di Gol ? Ecco cosa dico” : Petagna affronta il Milan , la sua ex squadra e promette di esultare in caso di gol. Ecco l’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’: “tornerò nello stadio dove ho esordito a 17 anni in Champions. Sarà una grande emozione. Con quella maglia sono cresciuto, anche se ormai mi sento un atalantino a tutti gli effetti. Esultanza in caso di gol? Perché no? Se dovessi segnare sarebbe bello. Gattuso è stato un grande campione e ...

Gol Petagna - l’Atalanta incanta in Europa League : Lione in svantaggio [VIDEO] : Gol Petagna, l’Atalanta incanta in Europa League: Lione in svantaggio [VIDEO] – Si sta giocando l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League, in particolar modo grande attenzione per l’Atalanta che sta disputando una competizione straordinaria. La squadra di Gasperini subito in vantaggio contro il Lione, il marcatore è Petagna, tiro-cross di Hateboer, l’attaccante non sbaglia. Gol Petagna L'articolo Gol ...