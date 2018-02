Maltempo Piemonte | arriva la neve | previsti 20-30 cm tra Astigiano e Cuneese

meteoweb.eu

(Di domenica 4 febbraio 2018) Torna il gelo in, con temperature nuovamente sotto lo zero in pianura, -2 nel centro di Torino, e domani torna la. Il servizio meteo dio Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede nevicate dalla prossima notte, con i maggiori accumuli tra, 20-30 cm. Il '' dovrebbe proseguire fino a mercoledi' mattina, con precipitazioni diffuse in tutta la regione.prevista anche sulla bassa collina torinese, qualche fiocco potrebbe cadere anche in centro citta'. Anche dopo che la perturbazione si sara' allontanata – prevede Smi (Societa' Meteorologica Italiana) – le temperature dovrebbero restare di qualche grado sotto la media di inizio febbraio.