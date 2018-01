Ciclismo | dalla vittoria al Giro d’Italia al contratto stracciato

Ciclismo - doping tecnologico : dalla Francia un’inchiesta con grossi nomi Video : C’è un nuovo capitolo sul tema del # doping tecnologico nel mondo del # Ciclismo professionistico. In Francia è stata aperta un’inchiesta che promette di coinvolgere alcuni nomi grossi . Due prestigiosi magistrati stanno indagando su famigerati motorini che sarebbero stati usati nelle gare pro. La rivelazione ha suscitato la pronta reazione dell’Uci e del suo presidente David Lappartient, che si è detto pronto a collaborare con i magistrati per ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2017-2018 : Rachele Barbieri quinta nell’Omnium - poche soddisfazioni dalla velocità : Seconda giornata di gare, prima di finali, a Milton, in Canada, dove è attualmente in corso la Coppa del Mondo 2017-2018 di Ciclismo su pista. Pochi i big impegnati nella trasferta intercontinentale: andiamo a vedere come si sono risolte le prime finali nella notte odierna. Buone notizie per l’Italia in arrivo da Rachele Barbieri, che pur senza brillare è stata buona protagonista dell’Omnium femminile. La giapponese Yumi Kajihara ha ...