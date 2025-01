Sport.quotidiano.net - Volley, Serie B. Grande Codyeco, ecco la Final Four

LaLupi ha staccato il biglietto per ladi Coppa Italia, superando per 3-0 il Saronno nella gara di ritorno al PalaParenti. I biancorossi si sono imposti con questi parziali: 25-14; 25-20; 25-12. I varesini, già battuti per 3-2 all’andata, si sono arresi in maniera manifesta ai biancorossi di Pagliai che, nel periodo di Pasqua (17-19 aprile), affronteranno la fase decisiva, come pure altre tre squadre: i padovani del Monselice, Genzano di Roma ed i leccesi del Galatone. Il club biancorosso ha avanzato la propria candidatura per ospitare la; ne sapremo di più nei prossimi giorni così come degli accoppiamenti delle due semii. Quella dell’altro ieri è stata una serata perfetta per laLupi, con tanto pubblico sugli spalti, contro un Saronno che ha dato l’impressione di non entrare mai in partita.