Renato Veiga verso il riscatto a fine stagione

Renato Veiga, difensore portoghese in prestito dal Chelsea. Fantacalcio.it rivela che Cristiano Giuntoli lavora per trattenerlo oltre il Mondiale per Club 2025. Arrivato a gennaio per 5 milioni di prestito oneroso, Veiga si impone come titolare, giocando 12 gare su

Renato Veiga torna titolare in Fiorentina Juve? Si va verso questa decisione di Thiago Motta sul portoghese. Novità - di Redazione JuventusNews24Renato Veiga torna titolare in Fiorentina Juve? Si va verso questa decisione di Thiago Motta sul portoghese. Novità Una grande novità per Fiorentina Juve di questa sera potrebbe essere il ritorno da titolare di Renato Veiga. Il difensore portoghese è rientrato dall’infortunio contro l’Atalanta senza scendere in campo, e questa sera al Franchi potrebbe essere la sua occasione. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Renato Veiga: cosa filtra verso Juve Atalanta dopo l’allenamento di oggi. Aggiornamenti importanti dal JTC sul portoghese - di Marco BaridonInfortunio Renato Veiga: novità verso Juve Atalanta dopo l’allenamento di oggi. Aggiornamenti dal JTC sulle condizioni del difensore portoghese Giornata chiave oggi per Renato Veiga, al lavoro per recuperare dalla lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra patita nella gara di Champions League contro il Psv. Come appreso da Juventusnews24, il difensore portoghese è tornato a lavorare in gruppo e dunque può considerarsi recuperato e a disposizione di Thiago Motta per il match di domenica all’Allianz Stadium contro l’Atalanta. 🔗juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE: le novità dalla Continassa verso l’Inter, parlano Renato Veiga, Kelly e Kolo Muani - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti Ultimissime Juve LIVE – 14 febbraio 2025 Ultimissime Juve LIVE – 13 febbraio 2025 Ultimissime Juve LIVE – 12 febbraio 2025 Ultimissime Juve LIVE – 11 febbraio 2025 Ultimissime Juve LIVE – 10 febbraio 2025 Ultimissime Juve LIVE – 9 ... 🔗juventusnews24.com

