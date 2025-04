Calciomercato Lazio cessione in estate per Romagnoli? Ecco le due le piste per il futuro del difensore biancoceleste

Calciomercato Lazio, arriverà la cessione in estate per Romagnoli? Ci sono due le piste per il futuro del difensore: le ultimissime L'avventura di Alessio Romagnoli alla Lazio potrebbe concludersi al termine della stagione. Secondo Il Corriere dello Sport, il difensore, tifoso biancoceleste e arrivato dal Milan, potrebbe essere ceduto durante la sessione estiva di mercato.

