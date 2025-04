Pozzuoli rinvenuto un cadavere nel lago Lucrino

I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno rinvenuto nel lago Lucrino il cadavere di un uomo ancora non identificato. Ha un'età apparente di circa cinquant'anni. Ovviamente gli accertamenti sono ancora in fase embrionale ma non si escludono le ipotesi malore e suicidio. I carabinieri sono sul posto per i rilievi. Indagini in corso.

