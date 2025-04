Vivere il presente In Costa Rica il motto della gente è Pura vida

Ecodibergamo.it - «Vivere il presente. In Costa Rica il motto della gente è Pura vida» Leggi su Ecodibergamo.it LA STORIA. Tommaso Ceschia, 17enne, un anno di studio all’estero. La vita locale e il volontariato con gli animali selvatici: «Ho capito che ogni cultura ha qualcosa da insegnarti».

In Costa Rica per pescare il tonno più grande - Il luogo di ritrovo è il Rocksea Bar di Marina di Ravenna, che li ospita prima e dopo le uscite in mare ed è uno degli sponsor del Fishing Club. Il goliardico team è in partenza per la Costa Rica, dove parteciperà, come unica presenza italiana qualificata, al Costa Offshore World Championship, i campionati mondiali di pesca d’altura, che si terranno dal 6 al 10 aprile. Tre giorni di gara, con una quarantina di equipaggi selezionati in 120 sfide in 43 paesi del mondo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Quanto costa vivere da soli? Tra affitto, spese e vacanze, la convivenza fa risparmiare 564 euro al mese: tutti i dati - Avere un partner conviene, e non solo per festeggiare San Valentino con una serata romantica. Ad oggi, single, separati e vedovi che non si sono mai risposati rappresentano il 15% della... 🔗leggo.it

Si è conclusa la Field School 2025 di Unimore in Costa Rica - Si è chiusa con un incontro istituzionale presso l’Ambasciata d’Italia in Costa Rica l’edizione 2025 della Field School – Costa Rica, un’esperienza unica di formazione e ricerca sul campo per studenti e ricercatori di Unimore, organizzata in collaborazione con l’Associazione Foreste per Sempre... 🔗modenatoday.it

