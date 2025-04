Airola gruppo consiliare ‘Dovere Civico’ | Un ulteriore milione di euro viene meno nelle casse comunali

Airola per approvare gli esiti istruttori per il recupero dei fitti non pagati dalla TTA e, senza alcunpassaggio in Giunta comunale, dai primi atti ricevuti abbiamo appreso che, dopo il milione di euro sottratto alle casse comunali, per ripianare i debiti derivanti dal fallimento del Project Financing per la gestione della pubblica illuminazione, lunedì 28 aprile 2025 il Sindaco Vincenzo Falzarano proporrà di sacrificare un ulteriore milione di euro (precisamente €. 920.560.68) sottraendolo dalle casse comunali, nonostante un contratto di fitto non rispettato da tanti anni, le continue attività di recupero dilazionato mai andate a buon fine, un decreto ingiuntivo favorevole al Comune di Airola e la enorme pazienza dei cittadini di Airola.

