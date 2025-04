Forse non sapevi che… la tecnologia stealth nasce dagli abissi marini

tecnologia «stealth», la scienza della mimetizzazione in campo militare, debba qualcosa al regno animale. Eppure, scorrendo la storia delle tecniche di camuffamento di aerei e navi, si arriva alle profondità oceaniche. È noto come molti pesci e molluschi, per sfuggire o per attaccare predatori e prede, abbiano sviluppato incredibili capacità mimetiche.Una in particolare fu alla base degli esperimenti di contro-illuminazione applicati ai velivoli e alle navi da guerra tra gli anni ’30 e ’40 del XX secolo. In alcune specie marine la capacità mimetica si è sviluppata come «isoluminanza», ossia la facoltà di imitare la luce che filtra dalla superficie marina per confondersi con l’ambiente circostante. Una seppia del Pacifico, la Watasenia scintillans, è in grado di mimetizzarsi tramite contro-illuminazione grazie a fotofori presenti sulla superficie corporea, la cui luminescenza imita perfettamente la luce filtrata dal mare, rendendo la piccola seppia invisibile se vista dal basso. Panorama.it - Forse non sapevi che… la tecnologia stealth nasce dagli abissi marini Leggi su Panorama.it Curioso pensare che la», la scienza della mimetizzazione in campo militare, debba qualcosa al regno animale. Eppure, scorrendo la storia delle tecniche di camuffamento di aerei e navi, si arriva alle profondità oceaniche. È noto come molti pesci e molluschi, per sfuggire o per attaccare predatori e prede, abbiano sviluppato incredibili capacità mimetiche.Una in particolare fu alla base degli esperimenti di contro-illuminazione applicati ai velivoli e alle navi da guerra tra gli anni ’30 e ’40 del XX secolo. In alcune specie marine la capacità mimetica si è sviluppata come «isoluminanza», ossia la facoltà di imitare la luce che filtra dalla superficie marina per confondersi con l’ambiente circostante. Una seppia del Pacifico, la Watasenia scintillans, è in grado di mimetizzarsi tramite contro-illuminazione grazie a fotofori presenti sulla superficie corporea, la cui luminescenza imita perfettamente la luce filtrata dal mare, rendendo la piccola seppia invisibile se vista dal basso.

Le notizie più recenti da fonti esterne

5 cose che (forse) non sapevi su Nelson Mandela - Molto si può dire, su Nelson Mandela. È nato durante l’ultimo anno della Grande Guerra, ed è mancato nell’anno in cui Benedetto XVI ha dato le dimissioni. Ma questi sono avvenimenti accaduti qui da noi, in Europa, che danno il senso di quante cose possano succedere e di quante possano cambiare in quasi un secolo di vita. In Africa, in particolare nel Sudafrica post-coloniale, le cose talvolta sembrano essere andate ancora più velocemente. 🔗.com

Forse non sapevi che… la Jacuzzi è nata per l’artrite - L’idromassaggio nacque come strumento terapeutico per una forma di artrite reumatoide. Il malato era Kenneth Jacuzzi, figlio di Candido, emigrato in California nei primi anni del Novecento da Casarsa della Delizia (Pordenone) assieme alla sua numerosa famiglia. Fino a quel momento i fratelli Jacuzzi non si erano occupati direttamente del settore. La loro incredibile genialità e flessibilità li aveva portati a farsi un nome inizialmente nel settore aeronautico costruendo eliche per gli aeroplani della Grande Guerra e a costruire due monoplani. 🔗panorama.it

Kate Winslet: 10 cose che forse non sapevi sull’attrice - Kate Winslet: 10 cose che forse non sapevi sull’attrice Kate Winslet è senza ombra di dubbio una delle più grandi attrici americane di sempre, la migliore della sua generazione, capace di passare con naturalezza attraverso ruoli e film di vario genere. Basta guardare la sua filmografia per accorgersi di come abbia avuto modo di partecipare a grandi lungometraggi e alcuni capolavori, dando vita a personaggi ormai indelebili nella storia del cinema e nel cuore dei suoi ammiratori. 🔗cinefilos.it

Ne parlano su altre fonti

Forse non sapevi che… la tecnologia stealth nasce dagli abissi marini; Grease torna in tv: curiosità che (forse) non sai sul film cult anni ‘70.; GP Australia: 5 curiosità che forse non sapevi; Le coppie di calciatori che (forse) non sapevi avessero giocato insieme. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online