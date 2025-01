Quotidiano.net - Mina Settembre: le anticipazioni della quarta puntata di domenica 2 febbraio

Leggi su Quotidiano.net

La terza stagione ditorna su Rai1con lache promette, come sempre, colpi di scena e novità. Serena Rossi che veste i panni dell’assistente sociale del consultorio di Napoli si ritroverà infatti a dover gestire situazioni complesse tanto a casa che sul posto di lavoro. ‘3’:Come per le puntate precedenti, anche questo appuntamento con la fiction è diviso in due episodi. Il primo è intitolato ‘Il peso del sangue’ e vedrà(Serena Rossi) alle prese con una struttura per ragazzi che sta per chiudere. All’internostessa si trovano due fratelli che rischiano, adesso, di essere affidati a due istituti diversi. Uno degli operatori che lavora nella casa famiglia prossima alla chiusura ha preso molto a cuore i ragazzi e vorrebbe prendersene cura in maniera ufficiale ma un segreto che riguarda la sua famiglia mette a rischio l’affido.