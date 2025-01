Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: E’ il momento di Gutmann e Pezzetta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DANZA RITMICA AGLIDIDI FIGURA DALLE 11.3020.11: Ora l’azzurra Lara Naki, 22 anni, di Trento, allieva di Gabriele Minchio, Stephanie Cuel, Linda Mariotti, quinta dopo il programma corto. Si allena tra Canazei, Trento, Barrie (in Canada) e Champery (Svizzera). E’ stata 29ma agli2020, 28ma ai Mondiali dello 2021, 16ma aglidi Tallinn e ventesima ai Mondiali di Montpellier nel 2022, nel 2023 è stata ottava aglie 17ma ai Mondiali, nel 2024 decima aglie quest’anno è salita di tono fino a salire sul podio nella tappa del Gran Prix in Finlandia e ha chiuso al quinto posto la gara delle Universiadi a Torino pochi giorni fa. Si esibisce su un mix: Wayward Sisters di Abel Korzeniowski, Sheltering Sky di Ryuichi Sakamoto.