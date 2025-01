Ilrestodelcarlino.it - ’La morsa’ di Pirandello con la regia di Campisi al Teatro del Navile

’La, testo in un atto di Luigi, sarà presentato stasera e domani sera, ore 21, aldel. Sotto ladi Nino, gli attori Caterina Scandone, Fabio Garau, Cristian Cuzzola e Noella Bardolesi interpreterrano la commedia del drammaturgo e poeta, Nobel di letteratura nel 1934. Scritto nel 1882, il testo dell’opera ha come filo conduttore un tema assai caro all’autore agrigentino, quello della condizione della donna. Signora appassionata e adultera, Giulia viene scoperta dal marito, che la stringe in una morsa di allusioni e di accuse fino alla confessione.