Dal primo febbraio dazi Usa sui beni di Messico e Canada E Trump minaccia i Brics | Tariffe fino al 100%

Il presidente statunitense Donaldha confermato che dalscatterannodel 25% per. La misura va a colpire prodotti che valgono 900 miliardi di dollari e i due principali partner commerciali degli Usa.ha aggiunto che ci sarannodel 10% suiprovenienti dalla Cina, tuttavia non ha specificato i tempi di attuazione. Sono tutti paesi con cui gli Usa hanno un forte disavanzo commerciale.Secondo prime valutazioni dell’agenzia Bloomberg, le importazioni statunitensi dapotrebbero scendere di quasi il 70%, quelle dalla Cina di quasi il 40%, nel medio termine. Questo, per gli Usa, significa però anche rinunciare a prodotti a basso costo, quindi una spinta all’inflazione. Inoltre, i paesi colpiti dalle, potrebbero applicare a loro voltasuiUsa ed orientare diversamente i loro rapporti commerciali, rafforzando o creando blocchi economico – politici alternativi a quello con gli stati Uniti.