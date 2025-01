Oasport.it - Coppa Davis 2025, Norvegia-Argentina 1-1 dopo la prima giornata del primo turno delle qualificazioni

Leggi su Oasport.it

Si chiude in parità, sull’1-1, alla Fjellhamar Arena di Oslo, ladel tie tra i padroni di casa dellae l’, valido per ildella: alla vittoria del sudamericano Tomas Martin Etcheverry risponde l’europeo Casper Ruud.L’si porta in vantaggio grazie a Tomas Martin Etcheverry, che nelsingolare piega3 ore e 52 minuti di aspra battaglia sportiva il giovane emergente Nicolai Budkov Kjaer, appena 18enne, che sfiora il colpaccio ma si arrende: il sudamericano si impone al tie break del terzo set con lo score di 7-5 2-6 7-6 (5).A riequilibrare la contesa ci pensa, senza troppi patemi, Casper Ruud, che consegna il punto dell’1-1 alla: schiantato con un duplice 6-3 il numero 2 argentino Mariano Navone, costretto alla resaun’ora e 33 minuti di gioco.