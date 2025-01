Lortica.it - Arezzo, arrestato 42enne per droga dopo perquisizione legata a volantini anti-Israele

Leggi su Lortica.it

Un uomo di 42 anni residente adè statoe posto agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di un chilo di hashish destinato allo spaccio. L’arresto è avvenuto in seguito ad unadomiciliare condotta dalla Digos, che aveva precedentemente trovatocontro lo Stato diin suo possesso. Durante l’operazione, gli agenti hanno sequestrato anche 5.000 euro, considerati provento dell’attività di spaccio.La vicenda è emersa durante l’udienza di convalida del fermo per il reato di, in cui il giudice ha confermato la misura degli arresti domiciliari. Tuttavia, l’uomo è coinvolto anche in un’indagine separata, più complessa, avviata a seguito del ritrovamento dei. Fonti qualificate parlano di un’inchiestaa presunti “atti eversivi” che potrebbero avere un respiro più ampio, ma sulla quale la Digos mene il massimo riserbo.