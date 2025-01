Tvpertutti.it - Anticipazioni Amici 2 febbraio 2025: allievo al Serale, eliminato e news

La competizione si fa sempre più intensa nella scuola di24, con gli allievi che sentono la pressione per l'avvicinarsi della fase finale. Domenica 2andrà in onda una puntata cruciale, registrata venerdì 31 gennaio, che porterà con sé grandi emozioni, colpi di scena e l'ufficializzazione del primoammesso al24: Nicolò conquista la maglia del, Giorgia eliminataDurante la registrazione di, Nicolò e Giorgia sono stati protagonisti di una sfida molto attesa. Purtroppo, per la ballerina il sogno si è interrotto: Giorgia è stata eliminata e ha dovuto lasciare la Scuola. Un momento di grande commozione per i compagni e i professori che hanno visto in lei talento e determinazione.Dall'altra parte, Nicolò ha ricevuto la maglia del, un riconoscimento che ha scatenato l'entusiasmo del pubblico in studio e dei suoi compagni.