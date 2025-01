Fanpage.it - Almasri è la nostra cattiva coscienza: ecco perché l’abbiamo lasciato andare e si parla di tutto tranne che di lui

Leggi su Fanpage.it

Se una cosa è chiara anche a chi ha riaccompagnatofino alla soglia di casa sua, a spese nostre, è che si tratta di un criminale e di un torturatore. Però non lo diranno mai così esplicitamente,vorrebbe dire ammettere che l'Italia sta continuando a foraggiare assassini e stupratori. All'Italia conviene che sevizino donne legate mani e piedi, ma non possono dirlo in diretta social, preferiscono inventarsi un avviso di garanzia.