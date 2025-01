Donnaup.it - Torta di pere: la ricetta di mia nonna è golosissima ed ha Solo 190 Kcal!

di: ladi miaed ha190!Non esisteladi mele per allietare i lunghi pomeriggi invernali, quelle di, forse è ancora più golosa e invitante, semplicemente è meno nota.Profumatissima, dalla consistenza morbida, quasi naturalmente cremosa, è un tripudio di golosità, perfetta per accompagnare un tè o una tisana con le amiche. Ma è a fine pasto che si rivela un piccolo capolavoro di pasticceria casereccia.Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, sfornerete un dessert davvero unico nel suo genere, ma leggerissimo e dietetico. Ha190 calore a fetta per con le nostre dosi otterrete 12 porzioni!15 minuti per impastarla, 40 per cuocerla e gusterete una vera meraviglia!Pronte? Iniziamo!di: ingredienti e preparazionePer questaprocuratevi:575 gr di dolcificante stevia (o 150 gr di zucchero normale)250 gr di farina100 gr di marmellata senza zuccheri aggiunti80 ml di olio3 uova1 vasetto di yogurt bianco1 bustina di lievito in polvere1 pizzico di salequanto basta di essenza di vanigliaquanto basta di cannellaquanto basta di zucchero a veloPreriscaldate il forno a 180°, giusto il tempo di arrivare a temperatura e l’impasto sarà pronto per essere infornato.